Еще один самолет ВКС России с миротворцами приземлился в Чкаловском

Еще один самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России - уже 20-й по счету за сегодня - привез наших миротворцев из Алма-Аты в Москву, сообщает минобороны России.

Ранее на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана прибыли 19 самолетов с миротворцами на борту -18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 "Руслан".

"Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", - сообщили в Минобороны.

Ранее подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродромы Иваново - Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область). 14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом, сообщает РИА "Новости".

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.