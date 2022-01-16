Песков оценил переговоры по гарантиям безопасности

Итог переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности пока непонятен, но ясно, что Москва и Вашингтон - на разных треках, что вызывает беспокойство. Впрочем, есть надежда на политическую мудрость лидеров двух держав.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, которое он дал на английском языке.

"Мы не знаем, каким будет исход", - заметил Песков. "Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на совершенно разных треках", - констатировал он. "И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - сказал пресс-секретарь президента.

Россия хочет видеть серьезное отношение Запада к обеспокоенностям по расширению НАТО. Песков убежден, что мудрость двух политических лидеров - Владимира Путина и Джо Байдена - хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание. Но ситуация критическая, оценил он. "Если мы увидим политическую волю со стороны Вашингтона, чтобы попытаться как-то принять во внимание и обсудить это с нами, то это основа для продолжения. Если мы продолжим получать ответ в том смысле, что нет, это не обсуждается, то это повод для пессимизма", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Мы не хотим видеть переговоры продолжительностью в месяц или год для обсуждения наших разногласий", - заявил Песков. Москва хотела бы прямо сейчас почувствовать готовность принимать в расчет ее озабоченности, но этого не происходит, заключил он.