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Рубрика: В мире

Принц Гарри подаст в суд на правительство Великобритании из-за своей охраны

Текст: Ариадна Рокоссовская
Принц Гарри готовит судебный иск, в связи с решением властей Соединенного королевства лишить герцога Сассекского и его семью полицейской охраны. Это будет первый случай, когда член британской королевской семьи подает в суд на правительство своей страны.
Фото: Ed JONES / AFP Фото: Ed JONES / AFP
Фото: Ed JONES / AFP

Как сообщает The Mail on Sunday, адвокаты принца Гарри, который два года назад отказался от королевских обязанностей и покинул туманный Альбион, направили письмо в министерство внутренних дел, отменившее его полицейскую охрану.

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
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В послании указано, что они будут добиваться судебного пересмотра решения министерства, если герцогу и герцогине Сассекским не будет обеспечена постоянная охрана на территории Британии. Принц Гарри аргументирует это тем, что его частная охранная фирма из США не имеет доступа к данным британской разведки, необходимым для обеспечения безопасности его жены и детей. Он даже готов платить полиции из своего кармана, поскольку, лишившись королевских привилегий, он лишился также права на то, чтобы на него тратились деньги налогоплательщиков. "Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском", - говорится в заявлении представителя принца, которое цитирует радиостанция BBC. "Принц Гарри унаследовал угрозу своей безопасности с момента рождения и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды нес боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семье неоднократно поступали угрозы от неонацистов и экстремистов, подробности которых тщательно задокументированы", - напоминают представители герцога Сассекского.

Охрана принца Гарри и его семьи была снята практически сразу после объявления о том, что герцоги Сассекские больше не будут исполнять обязанности членов королевской семьи. Это явно задело принца, и в прошлогоднем интервью Опре Уинфри он пожаловался: "Самое большое беспокойство вызывало то, что, когда мы были в Канаде, в чужом доме, меня предупредили за очень короткое время, что меры безопасности будут сняты… Они объясняли это изменением статуса, но я не согласился с этим и спросил: "Разве это изменит ситуацию с угрозой и риском для нас?" И после долгих недель ожидания, в конце концов, я получил подтверждение, что риск и угроза сохранились".

По информации The Mail on Sunday, королева была проинформирована о действиях своего внука, которые станут первым случаем, когда член королевской семьи возбудил дело против правительства ее величества.

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