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16 января 2022 г. 01:10
Общество
Текст: Артем Локалов

Открытие Политехнического музея в Москве вновь откладывается

Политехнический музей в Москве - один из старейших музеев мира. Он основан в 1872-м году. Здание для музея на Новой площади построили в 1877-м, а строительство других корпусов растянулось на 30 лет и завершилось только в 1906-м - 1907-м годах.
Здание Политехнического музея в Москве. 1879 год. Фото: И. Гимер, В. Миланов / "Альбом видов Москвы"
Здание Политехнического музея в Москве. 1879 год. Фото: И. Гимер, В. Миланов / "Альбом видов Москвы"

Реставрация Политеха тоже затянулась и длится восемь лет. Уже открыты фасады музея, пространство рядом с ним на Лубянской площади. На основную экспозицию, где были представлены измерительные приборы, макеты космических аппаратов, автомобили, изобретения мастеров разных эпох от Ивана Кулибина до наших дней, вход закрыт.

Открытие обновленного музея переносили несколько раз. Так, например, в 2020-м открытие пернесли из-за пандемии. А в апреле прошлого года замглавы депаратмента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов сообщил, что музей откроют в 2021-м, но этого так и не произошло.
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Накануне стало известно, что контракт на выполнение работ по реставрации и реконструкции Политехнического музея продлен до 1 июля 2022 года. РБК ссылается на Федеральную адресную инвестиционную программу, где говорится, что музей откроют только в 2025 году. В пресс-службе музея отметили, что 2025 год указан как максимальный и ставится задача приблизить срок сдачи музея в эксплутацию.

Очередной перенос связан с увеличением стоимости реставрационных работ.

В этом году Политехническому музею исполнится 150 лет, но все юбилейные мероприятия пройдут на других площадках, в частности на ВДНХ, куда перед началом реставрации была перевезена часть экспозиции.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#музеи