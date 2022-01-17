Врио губернатора Михаил Евраев возглавил ярославское правительство

Глава Ярославской области Михаил Евраев объявил об изменениях в структуре и составе правительства региона. В частности, он сам будет исполнять обязанности регионального премьер-министра.

- Я принял решение и буду сам исполнять обязанности председателя правительства Ярославской области, потому что несу ответственность за происходящее в регионе. Это поможет мне сохранять открытость, сконцентрировать усилия, быть постоянно погруженным во все процессы, контролировать их, - заявил на первом в этом году заседании облправительства Михаил Евраев.

Напомним, Михаил Евраев временно исполняет обязанности губернатора Ярославской области с октября 2021 года. Его предшественник Дмитрий Миронов, руководивший регионом с 28 июля 2016 года (поначалу в статусе врио), назначен помощником президента Владимира Путина. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко завершил работу на этом посту перед самым Новым годом - 30 декабря 2021 года стало его последним рабочим днем в должности регионального премьера.

В октябре минувшего года правительство области сложило свои полномочия в соответствии с уставом региона. Должностные лица в статусе и.о. продолжили исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

В новой структуре и составе регионального органа исполнительной власти, представленных 17 января, как и прежде, остаются три заместителя губернатора. На должность одного из них - заместителя по внутренней политике - назначен Андрей Колядин, в прошлом возглавлявший департамент региональной политики управления внутренней политики администрации президента РФ, работавший заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Андрей Шабалин, ранее занимавший пост заместителя по внутренней политике, временно переходит на вакантную должность заместителя губернатора области - руководителя представительства области при правительстве РФ. Он обеспечит передачу дел своему новому коллеге.

Свои посты сохранили заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора области Илья Баланин, а также заместители председателя правительства области Максим Авдеев, Валерий Холодов и Виктор Неженец.

Новым зампредом правительства, курирующим работу департаментов здравоохранения и фармации, образования, труда и соцподдержки населения, управления по социальной и демографической политике, назначена Лариса Андреева, ранее почти полтора десятка лет возглавлявшая областной департамент труда и соцподдержки населения.

Блок имущественных и земельных отношений, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, объектов культурного наследия возглавил заместитель председателя правительства Артем Молчанов, с 2015 года руководивший правовым управлением ФАС России.

Работу департаментов госзаказа, информатизации и связи, экономики и стратегического планирования, управления ЗАГС, отдела международных связей правительства области будет курировать зампред правительства Алексей Доронкин, последние восемь лет работавший в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Еще один новый заместитель председателя правительства, Вера Даргель, будет курировать работу департаментов государственной службы занятости населения, физической культуры, спорта и молодежной политики, управления государственной службы и кадровой политики. До назначения на эту должность она возглавляла областной Дворец молодежи.

Кроме того, назначены новые руководители шести департаментов. Произошли и структурные изменения: департамент регионального развития и ВЭД объединен с департаментом инвестиций и промышленности, а жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, наоборот, разделен на два ведомства.