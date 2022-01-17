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Viber начал выполнять требования закона о "приземлении"

Текст:   Олег Капранов
17.01.2022,  
10:57
Мессенджер Viber начал выполнять требования закона о "приземлении" и открыл представительство в России. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а соцсеть Likee сообщила, что разместила на своем сайте форму для приема запросов от русскоязычных пользователей и организаций и специальный счетчик. Кроме того, Likee завершает работы по открытию представительства в России.

Фото: EPA/Julien de Rosa
В России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных компаний

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", вступившем в силу 1 января 2022 года, иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч русскоязычных пользователей, должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для обмена данными с ведомством, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором и создать форму обратной связи для русскоязычных пользователей.