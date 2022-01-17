Viber начал выполнять требования закона о "приземлении"

Ранее компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а соцсеть Likee сообщила, что разместила на своем сайте форму для приема запросов от русскоязычных пользователей и организаций и специальный счетчик. Кроме того, Likee завершает работы по открытию представительства в России.

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", вступившем в силу 1 января 2022 года, иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч русскоязычных пользователей, должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для обмена данными с ведомством, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором и создать форму обратной связи для русскоязычных пользователей.