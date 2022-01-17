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17.01.2022 17:18
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал поручения по свалкам, ипотеке и доступной медпомощи. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Модернизация первичного звена здравоохранения будет расширена, а врачи смогут тратить меньше времени на оформление бумаг. Эти и другие важные поручения, которые касаются ипотеки, аварийного жилья и роста цен на стройматериалы Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля. "РГ" публикует главное.

- Модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ расширят в 2022 году за счет средств, сэкономленных ранее при закупках в данной сфере. Путин также распорядился обобщить региональный опыт, предусматривающий соцподдержку для работников первичного звена здравоохранения.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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- Главы регионов будут лично контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах.

- Президент поручил включить в нацпроект "Здравоохранение" оценку качества оказания медпомощи.

- Правительство при цифровизации медучреждений должно добиться сокращения времени, которое врачи тратят на оформление документации.

- Президент поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения.

- Правительство РФ до 15 апреля должно доложить президенту о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских территориях, включая возможности "Почты России".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Путин поручил ФАС не допускать необоснованных цен на стройматериалы для нацпроектов.

- Глава государства поручил не допускать переселение граждан из аварийного жилья в дома, которые не соответствуют современным требованиям.

- Президент поручил обеспечить доступность ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

- До конца 2023 года будут закрыты не менее 111 несанкционированных свалок в городах. Главам регионов президент рекомендовал лично контролировать эти работы.

- Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов социальными услугами и обеспечить меры по исправлению ситуации.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Реформа здравоохранения

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