Владимир Путин дал поручения по свалкам, ипотеке и доступной медпомощи. Главное

- Модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ расширят в 2022 году за счет средств, сэкономленных ранее при закупках в данной сфере. Путин также распорядился обобщить региональный опыт, предусматривающий соцподдержку для работников первичного звена здравоохранения.

- Главы регионов будут лично контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах.

- Президент поручил включить в нацпроект "Здравоохранение" оценку качества оказания медпомощи.

- Правительство при цифровизации медучреждений должно добиться сокращения времени, которое врачи тратят на оформление документации.

- Президент поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения.

- Правительство РФ до 15 апреля должно доложить президенту о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских территориях, включая возможности "Почты России".

- Путин поручил ФАС не допускать необоснованных цен на стройматериалы для нацпроектов.

- Глава государства поручил не допускать переселение граждан из аварийного жилья в дома, которые не соответствуют современным требованиям.

- Президент поручил обеспечить доступность ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

- До конца 2023 года будут закрыты не менее 111 несанкционированных свалок в городах. Главам регионов президент рекомендовал лично контролировать эти работы.

- Владимир Путин поручил министерству труда проанализировать причины недостижения в 2021 году показателей по охвату пожилых граждан и инвалидов социальными услугами и обеспечить меры по исправлению ситуации.