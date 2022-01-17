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Наличие воды зафиксировано на ближайшей от Земли экзопланете

17.01.2022 / 16:44
Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Международная команда астрономов во главе с Джонатаном Бранде из Канзасского университета обнаружила водяной пар в атмосфере недавно открытой планеты TOI-674 b, расположенной всего в 150 световых годах от Земли.

Как сообщает Phys.org, близость к Земле позволила ученым достаточно хорошо изучить атмосферу экзопланеты TOI-674 b. Она относится к классу супернептунов - по размерам эта планета немного превосходит Нептун.

Объект вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии 150 световых лет от Земли. Эта планета на сегодняшний день считается наиболее близкой к нам с астрономической точки зрения. Родительская звезда является относительно холодной. Она чуть менее чем в два раза уступает по размерам нашему Солнцу. Заметить ее с Земли невооруженным глазом невозможно, но для космических телескопов это легкая цель.

Состав атмосферы экзопланеты TOI-674 b помогли определить приборы, установленные на космических телескопах Hubble и TESS. Они способны преобразовывать излучаемый объектами свет в спектр, анализ которого и позволяет определять, какие именно газы присутствуют в атмосфере.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Телескоп TESS сначала помог обнаружить саму планету, а уж затем при помощи спектрографа на борту телескопа Hubble был изучен световой спектр. Дополнительные данные ученые получили от космического телескопа Spitzer, уже "вышедшего на пенсию".

Измерения показали, что в атмосфере нашего соседа содержится водяной пар. К слову, ученые отмечают, что TOI-674 b является сравнительно крупной планетой для класса супернептунов. До сих пор астрономам были известны лишь три подобные экзопланеты, которые обладают схожими атмосферами.

Сообщается также, что открытая планета может претендовать на принадлежность к еще одной эксклюзивной группе объектов - так называемым "пустынным нептунам". TOI-674 b расположена так близко от своей маленькой звезды, что один оборот вокруг нее занимает менее двух дней. Для супернептунов, обнаруженных в нашей галактике, это огромная редкость.

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