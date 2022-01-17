Астрофизики "повернули время вспять" на Марсе

Международная команда астрофизиков "повернула время вспять", чтобы идентифицировать источники выброса метана на Марсе. Анализ "обратной траектории" позволил смоделировать климат Красной планеты в прошлом и определить, что марсианский ветер способен перемещать метан по всей планете.

Исследование опубликовано в журнале Earth and Space Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей работе ученые ставили цель определить источники выброса метана на Красной планете. Этот газ на Земле зачастую имеет биологическое происхождение, что лишь добавило интриги исследованию.

Ранее выбросы метана в атмосферу Красной планеты были зафиксированы марсоходом Curiosity, который опустился на поверхность Марса в августе 2012 года. Именно его исследования показали, что Марс в далеком прошлом мог быть потенциально обитаемой планетой.

Данные Curiosity также показали, что периодически в атмосфере Марса фиксируется необычно высокое содержание метана. Это говорит о том, что газ время от времени выбрасывается на поверхность. Ученые считают, что метан на Марсе может быть биосигнатурой - химическим следом, созданным жизнью. Но для этого исследования должны исключить небиологическое происхождение метана.

Чтобы проследить выбросы, ученые использовали "анализ обратной траектории". Этот метод предполагает моделирование данных о прошлом с использованием всех известных науке данных об атмосфере Марса. По сути, ученые "повернули время вспять", так как была смоделирована обратная траектория движения каждого из семи зафиксированных выбросов метана.

В результате исследователи пришли к выводу, что эти выбросы, скорее всего, происходили в одной и той же области, а именно в северо-западной части большого ударного кратера Гейла. Именно там, как показывают наблюдения Curiosity, в древности могла находиться жидкая вода. Также исследование показало, что марсианский ветер способен перемещать метан по всей планете, растворяя его в атмосфере.