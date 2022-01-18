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18.01.2022 17:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ планирует регулярно приостанавливать выпуск Granta и Niva

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ намерен еженедельно вводить режимы простоя для двух сборочно-кузовных производств - Kalina, где делают Lada Granta, и линии по выпуску Lada Niva. Причина - недостаток электронных автокомпонентов, об этом сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ".

Фото: Пресс-служба Dacia.
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По данным источника, Niva будут собираться в четыре смены вместо пяти, а выпуск Granta будет вестись в семь смен вместо прежних десяти.

Такой режим работы будет действовать с января по март этого года. Рабочим конвейеров за вынужденные простои будет выплачено в размере двух третей средней зарплаты.

В январе нынешнего года линию по сборке Lada Granta останавливали уже дважды - на одну смену и на два дня сразу. За этот период АвтоВАЗ недовыпустил около тысячи машин.

Несмотря на ситуацию с нехваткой электронных компонентов, которая встала особенно остро перед АвтоВАЗом во второй половине прошлого года, 2021-й производитель закончил с двухпроцентным ростом продаж по отношению к 2020 году: реализовано 350 714 автомобилей марки Lada. Бестселлером стала Lada Vesta, на втором месте - Granta, третья строчка за внедорожниками Lada Niva.

Главной новинкой АвтоВАЗа в этом году станет обновленная Vesta. Компания даже впервые показала автомобиль на видео.

#Lada