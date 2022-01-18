В вечерние часы движение транспорта в столице будет осложнено. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В городе много снега, плохая видимость, образование гололедицы и снежного наката затруднит движение транспорта в течение дня.

"Днем движение оценивается в 5 баллов, а к вечеру ожидаем до 7-8. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, - сообщает департамент транспорта.

Водителей попросили внимательно отнестись к непогоде и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.