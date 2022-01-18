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18.01.2022 12:45
Рубрика: В мире

В Европе опасаются двойной пандемии гриппа и коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Вирус гриппа распространяется в Европе в этом году гораздо более быстрыми темпами, чем в прошлом, что вызывает опасения у специалистов относительно возможной двойной эпидемии (твиндемии) гриппа и коронавируса.

Фото: iStock
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По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), прошлой зимой вирус гриппа практически исчез благодаря ограничениям, связанным с COVID-19, однако в настоящее время он циркулирует намного активнее в связи со смягчением антиковидных мер.

При этом отмечалось, что число пациентов с гриппом в отделениях интенсивной терапии в Европе неуклонно росло, достигнув пика в 43 инфицированных на последней неделе 2021 года. Это значительно выше показателей 2020 года, когда за весь декабрь с гриппом был всего один человек.

Эксперты полагают, что быстрый рост числа заражений может привести к тому, что сезон гриппа будет необычайно долгим и затянется до лета. "Если мы начнем отменять все меры при активизации гриппа, возможно, мы отойдем от обычных сезонных моделей", - цитирует Reuters главного специалиста ECDC Паси Пенттинена.

Во Франции три региона, включая Париж, уже столкнулись с эпидемией гриппа. Согласно данным минздрава, опубликованным на прошлой неделе, в стране зарегистрировано 72 случая гриппа с шестью летальными исходами, информирует ТАСС.

По словам экспертов, если одновременно заболеть коронавирусом и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее. Особенно это касается людей с хроническими неинфекционными заболеваниям.

"РГ" напоминает о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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