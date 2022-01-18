В Госдуме разъяснили новые правила льгот по ОСАГО для инвалидов

Раньше людям с ограниченными возможностями для получения компенсации по ОСАГО приходилось подавать документы в учреждения социальной защиты. После подписания постановления правительства будут работать новые правила. Какие удобства принесет новый документ, пояснил депутат Госдумы Михаил Кизеев ("Единая Россия").

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает новые правила предоставления инвалидам, имеющим транспортные средства, компенсации в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Льготы будут предоставляться в соответствии с медицинскими показаниями. Также получателями смогут стать законные представители таких граждан.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Михаила Кизеева, этот шаг направлен на создание комфортных условий взаимодействия граждан с государством.

В комментарии "РГ" он подчеркнул, что для людей с ограниченными возможностями здоровья оформление документов должно быть максимально простым и не требовать хождений по различным инстанциям.

"Раньше для получения компенсации по ОСАГО людям приходилось подавать документы в учреждения социальной защиты, - отметил депутат. - Теперь тем, кому положены такие компенсации, Пенсионный фонд станет назначать их автоматически, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг".

Парламентарий напомнил, что компенсацию в размере 50% от стоимости ОСАГО могут получить инвалиды, дети-инвалиды или их законные представители, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. "Льгота предоставляется на один автомобиль, если им пользуется инвалид, и еще не более чем два водителя, указанные в договоре обязательного страхования, - подчеркнул Кизеев. - Пенсионный фонд проактивно проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. После этого в течение пяти рабочих дней денежные средства перечислят ему почтовым переводом или на лицевой банковский счет".

Процедуру беззаявительного автоматического начисления выплаты депутат оценил как несложную. Все организации, ответственные за предоставление этой услуги инвалиду, должны направить необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Кизеев подчеркнул, что в том случае, если организации по каким-то причинам не направили данные сведения, для получения компенсации инвалиду или его представителю можно будет обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.