Что будет стимулировать таксистов оформлять ОСАГО по закону

Согласно результатам исследования Общероссийского народного фронта, три четверти таксистов не имеют полисов ОСАГО либо страхуют транспорт по обычному тарифу. Как это влияет на экономику, безопасность и кошельки пассажиров, выясняла корреспондент "РГ".

- Только у 26 процентов таксистов ОСАГО оформлено в соответствии с законом, - отметил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. - Предприниматели идут на это, чтобы сэкономить: полис для такси может быть в полтора раза дороже, чем для обычного физического лица. Многих не смущает то, что в случае аварии пострадавший водитель останется без компенсации ущерба.

Сегодня, благодаря лояльному законодательству и отсутствию лицензирования, возить пассажиров может большинство автолюбителей. Нередко за рулем машины с "шашечками" сидит приезжий из ближнего зарубежья с купленными правами. Многие при этом агрессивно ведут себя на дорогах. По данным МВД, за январь-июль прошлого года в стране было зарегистрировано 1,9 тысячи ДТП по вине таксистов.

Наиболее тревожная ситуация складывается в столице, где без полисов "автогражданки" обходятся 52,7 процента перевозчиков. А в девяти из десяти аварий виноваты они сами.

- Это говорит о том, что профессионализм таксистов находится на удручающе низком уровне, - подчеркивает Петр Шкуматов. - Ущерб российским автовладельцам от таких ДТП составляет около двух миллиардов рублей в год. И большую часть этих убытков невозможно взыскать в связи с отсутствием страховки.

По словам эксперта, самые аварийные такси - те, на которые оформлен полис ОСАГО, но без ограничения числа водителей, допущенных к управлению данным автомобилем. Речь - о таксопарках, где машины эксплуатируют максимально интенсивно. Средняя убыточность для страховой компании по такому полису составляет 20463 рубля (против 12461 рубля для такси).

Экономисты ОНФ подсчитали, что справедливая цена "автогражданки" для перевозчиков должна составлять в среднем не менее 16183 рублей в год (втрое дороже, чем для физлиц). А для таксопарков - не менее 26575 рублей.

- Тогда им станет невыгодно пускать за руль всех желающих. Фирмы будут сдавать машины в аренду профессионалам, которые не подвергают опасности пассажиров и других участников дорожного движения, - отмечает Петр Шкуматов.

Что касается регионов Сибири, то, по данным ГИБДД, в минувшие новогодние праздники число аварий в Томской области сократилось на восемнадцать процентов по сравнению с показателем годичной давности, в Новосибирской - на тринадцать, Кемеровской - на одиннадцать, Омской - на семь процентов. Такси в этот период работали крайне интенсивно, однако ДТП с их участием единичны. В омских новостях, например, зафиксирована лишь одна серьезная авария, виновником которой был не перевозчик, а другой участник движения, вылетевший на встречную полосу.

По словам самих таксистов, крупные агрегаторы, преследуя свои интересы, все же придерживаются определенных правил.

- Запрещено трудоустройство водителей без трехлетнего стажа. Переработка жестко контролируется. За несколько часов до дедлайна оператор начинает настойчиво предупреждать, что рабочий день подходит концу. А потом просто отключает систему заказов, - рассказал корреспонденту "РГ" таксист с 18-летним опытом Сергей Зуев. - Все нештатные ситуации учитываются. Водителю с подмоченной репутацией ставят "кирпич", и работать в данной компании он уже не сможет. Своим временем каждый волен распоряжаться сам. Если есть возможность - трудись полную смену, нет - подрабатывай. Тарифы система назначает автоматически, в зависимости от трафика. В часы пик они растут, в период свободного проезда по магистралям падают. Многие пассажиры это уже понимают и умеют выстраивать экономичный график перемещений по городу.

- На мой взгляд, система неплохо выстроена. Высокая конкуренция позволяет формировать цивилизованный рынок, сдерживать цены. И этому рынку надо помогать. Не "задирать" стоимость страховки ОСАГО, как предлагают страховщики, а делать ее приемлемой и для перевозчиков, и для пассажиров, на плечи которых лягут лишние расходы, - отмечает председатель омской областной организации "Общество по защите прав потребителей в сфере страхования" Игорь Пушкарь.

По словам эксперта, предлагаемые тарифы для большинства водителей такси слишком велики. Неудивительно, что даже владельцы брендированных машин избегают заключать договоры ОСАГО для такси, а страхуют свою гражданскую ответственность как владельцы обычных легковушек.

Некоторые, экономя на страховке, покупают дешевые липовые полисы. Кто-то не подозревает, что приобрел подделку, кто-то делает это сознательно.

- Практика показывает: как только автомобилистов начинают прессовать, включается коллективный разум. И сразу возникают способы, как выкрутиться из этой сложной ситуации. Поскольку это касается многих, они моментально распространяются, ущемляя интересы страховых компаний. А мошенников в этой сфере сегодня пруд пруди. Поэтому регулировать рынок страхования ответственности владельцев автомобилей такси следует крайне благоразумно, соблюдая баланс интересов всех участников этого сегмента, - уверен Игорь Пушкарь. - Тем более в период пандемии, когда эта служба носит ярко выраженный социальный характер.

- Не знаю, что бы я делал без машины в нынешние непростые времена, - признался "РГ" омский автолюбитель Вадим Иванцов. - Предприятие, где я работаю строителем, до весны всех отпустило в неоплаченный отпуск. Но ведь до нее еще дожить надо. "Баранка" конкретно выручает меня и мою большую семью.

Кстати

Вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО. Для такси тарифный коридор ощутимо расширен - на тридцать процентов как вверх, так и вниз.

Полис подорожает для молодых водителей без стажа управления. Подешевеет для автомобилистов старше сорока лет со стажем управления более десяти лет. Меняется коэффициент бонус-малус: за аварийную езду он вырастет, для аккуратных водителей снизится более чем наполовину.

Тем временем

По данным РСА, за девять месяцев 2021 года страховые компании направили 7 150 заявлений по подозрению в махинациях с полисами. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиарда рублей. Уголовные дела возбуждены по пятнадцати процентам поданных заявлений.