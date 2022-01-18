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18.01.2022 09:21
Рубрика: В мире

Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято

Текст: Александр Саможнев

США еще не определились с форматом санкций против России и продолжают консультироваться с европейскими союзниками, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP
В Германии возможное отключение России от SWIFT сравнили с атомной бомбой

"Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России", - цитирует ТАСС чиновника.

Ранее в газете Handelsblatt​​​​​​ появилось сообщение о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе, пишет издание со ссылкой на правительство Германии.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что отключение от SWIFT не поможет Западу ослабить Россию, она просто может перейти на собственную аналогичную систему. Ранее исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов также заявлял, что Россию не планируют отключать от SWIFT, так как это никому не выгодно.

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