"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу

Федеральная антимонопольная служба, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу заключили мировое соглашение. Документ после подписания всеми сторонами по антимонопольному делу утвердил Арбитражный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Яндекс" признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил требования службы. Заявители подтвердили, что компания совершила все необходимые действия, направленные на устранение дискриминационных условий в собственной поисковой системе.

По словам главы ФАС Максима Шаскольского, мировое соглашение учитывает позицию всех сторон.

"Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться", - отметил Шаскольский.

Кроме того, как сообщает Минцифры, в рамках соглашения "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей, средства будут направлены на продвижение российского ПО. В ведомстве отметили, что приветствуют соглашение сторон.

Руководитель практики антимонопольного права Юридической фирмы "Инфралекс" Елена Кузнецова отметила роль ФАС в применении "мягкого" права. По мнению эксперта, антимонопольной службе удалось помочь участникам спора договориться и устранить проблему, мешающую развиваться. "А от устранения проблемы выигрывают все: государство, бизнес и граждане". - добавила Кузнецова.

Антимонопольное дело в отношении "Яндекса" было возбуждено в апреле 2021 года. Это произошло после того, как IT-гигант не выполнил предписание ведомства, выданное еще в феврале.

Жалобу подал ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", обвинив "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики" (специальный модуль выдачи поисковых систем, задача которого - давать точный и емкий ответ на запрос пользователя прямо на странице с результатами поиска) чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы Яндекса, что приводит к потере трафика другими сайтами.

После рассмотрения жалобы ФАС обязала "Яндекс" прекратить давать преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске". Без мирового соглашения компании грозил оборотный штраф от суммы выручки на рынке.