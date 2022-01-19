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19.01.2022 11:34
Рубрика: ПДД

ГИБДД назвала самые частые нарушения в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Антон Вергун/ ТАСС Фото: Антон Вергун/ ТАСС
Фото: Антон Вергун/ ТАСС

Самым опасным нарушением ПДД на дорогах Москвы за прошлый год стало несоблюдение дистанции. Об этом сообщила столичная автоинспекция в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Именно столкновения с идущим впереди автомобилем чаще всего приводили к трагическим последствиям. Также к опасным и частым нарушениям в Москве ГИБДД отнесла несоблюдение очередности проезда. Также нередко фиксировались нарушения правил проезда переходов и превышение скорости.

Замыкают пятерку антирейтинга нарушения правил перестроения. По оценкам автоинспекции, к таким нарушениям чаще всего приводит излишняя самоуверенность и невнимание.