ГИБДД назвала самые частые нарушения в Москве

Самым опасным нарушением ПДД на дорогах Москвы за прошлый год стало несоблюдение дистанции. Об этом сообщила столичная автоинспекция в своем Telegram-канале.

Именно столкновения с идущим впереди автомобилем чаще всего приводили к трагическим последствиям. Также к опасным и частым нарушениям в Москве ГИБДД отнесла несоблюдение очередности проезда. Также нередко фиксировались нарушения правил проезда переходов и превышение скорости.

Замыкают пятерку антирейтинга нарушения правил перестроения. По оценкам автоинспекции, к таким нарушениям чаще всего приводит излишняя самоуверенность и невнимание.