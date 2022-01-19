В Ульяновске отправили на лечение мать детей, найденных в грязной квартире

В психиатрический стационар направлена судом мать двоих детей, обнаруженных в квартире в Ульяновске, информирует пресс-служба СК по региону.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года в захламленной квартире были найдены двое маленьких детей, оставленных без присмотра. На кадрах, представленных следователями видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором. По данным СК, у несовершеннолетних не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.

Ребят сначала поместили в больницу и реабилитационный центр, а впоследствии - в специальное коррекционное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом Детства".

Позже выяснилось, что мать брошенных детей с января по июль 2021 года неоднократно оставляла их надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о них, обращалась грубо и даже била старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".

Следственный комитет и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей было предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании.

Позже экспертиза обнаружила у обвиняемой хроническое психическое расстройство, в связи с чем следователи просили суд отправить ее на принудительное лечение.

"Решением суда женщина помещена для прохождения лечения в психиатрический стационар", - говорится в сообщении.