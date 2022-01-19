"Роснано" договорилась с крупнейшим кредитором о реструктуризации долга

Госкомпания "Роснано" договорилась с Совкомбанком о реструктуризации долга. Соглашение предусматривает досрочное погашение кредита в 15 млрд рублей, а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по займу, сообщили в пресс-службе "Роснано".

"Соглашение стало первым и важным шагом в решении системной исторической проблемы - ранее развитие венчурных проектов осуществлялось за счет заемного финансирования. В результате банки-кредиторы получили порядка 126 млрд рублей начисленных процентов на обеспеченных государственными гарантиями кредитах, что сравнимо с объемом исторических инвестиций компании". - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность исполнения договоренностей обеспечена успешным завершением 2021 года - выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности.

"Новая инвестиционная политика направлена на максимальное вовлечение частных инвесторов и предполагает разделение рисков компании, как профессионала отрасли, и инвесторов, финансирующих венчурные проекты", - отметили в "Роснано".

Совкомбанк - один из основных кредиторов "Роснано". При общем долге компании по кредитам в 38 млрд рублей, задолженность перед Совкомбанком составляла на июня 2021 года 16,5 млрд рублей.

В октябре 2021 года Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано". Это было сделано в рамках предписания Банка России для защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли.

После этого на сайте "Роснано" было опубликовано сообщение о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. В госкорпорации отметили, что накопленный долг и финансовая модель "требуют корректировок".

Несмотря на опасения кредиторов, в начале декабря госкорпорация выплатила купонный доход и погасила 100% номинала одного выпуска облигаций. Общий размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 миллиарда рублей (1000 рублей на одну облигацию).