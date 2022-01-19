У "Крутой собаки" от Haval будет крутой интерьер

У китайских автомобильных "фотошпионов" прибавилось интересной работы: они начали раскрывать секреты брутального внедорожника Haval Cool Dog.

На этот раз в объективы попал интерьер "Крутой собаки". Это особенно интересно потому, что концептуальный X-Dog, представленный менее года назад на автосалоне в Шанхае, получил невероятное количество различных мониторов в салоне. Один из них, например, разместили на ступице руля, а другой - на центральном тоннеле. У серийной версии такого обилия сенсорных поверхностей не будет. Зато их достойно заменит огромный экран на передней панели. Он протянется почти на всю ее ширину и соединит два монитора.

Такое решение, к слову, мы уже видели на кроссоверах Exeed. Однако там сдвоили виртуальный приборный щиток и экран медиасистемы. В случае же с Cool Dog у "приборки" будет отдельный, третий монитор. Причем тоже впечатляющих размеров. На снимках, которые нашел в соцсетях портал "Китайские автомобили", видны сенсорные кнопки под экранами.

Под левым, судя по всему, они отвечают за управление климат-контролем. Под правым - скорее всего, за работу информационно-развлекательного комплекса. И неудивительно, что на центральной консоли можно увидеть единственную физическую кнопку. Она запускает двигатель автомобиля. Плюс какие-то клавиши разместят также на "мультируле". Ну и обращает на себя внимание рычаг селектора коробки передач. Он, конечно, модный, но в столь лаконичном интерьере кажется громоздким.

Напомним, что уже известно об этой модели, которая, видимо, будет представлена на публике на Пекинском автосалоне в апреле. Длина, ширина и высота внедорожника составляют 4 520, 1 875 и 1 745 мм, колесная база - 2 710 мм. Для начала он получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. Позже ему прочат более мощный двигатель объемом 2 литра и даже гибридную силовую установку.

Кстати, на днях "РГ" назвала 6 китайских SUV, на которые, по нашему мнению, в России уже в этом году будет высокий спрос. Haval Cool Dog в этот список, естественно, не вошел, поскольку его экспортные перспективы пока весьма умозрительны. Зато там есть кроссовер Geely KX11. Если в компании не станут экономить, то он должен получить примерно такую же конфигурацию передней панели - с цельным экраном шириной 1 метр. Кажется, в плане мультимедийности китайцы уже готовы к лидерству на нашем рынке.

Фото: www.weibo.com