В России впервые создается робот-торпедоносец

Для Военно-морского флота РФ ведется разработка безэкипажного торпедного катера. Он сможет бороться с подлодками противника в дальней морской зоне - в том числе в Арктике.

- Работы над катером ведутся в инициативном порядке. Подобная техника создается в России впервые. Основной задачей беспилотника будет поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения субмарины аппаратура катера самостоятельно идентифицирует цель и примет решение о пуске торпед, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Длина катера 14 метров, максимальная скорость 35 узлов, автономность трое суток. Вооружение - две универсальные электрические торпеды калибра 533 мм. Робот сможет работать при волнении до шести баллов, для Арктики предусмотрен вариант с усиленным корпусом, способный ходить в битом льду. Помимо полностью автономной работы, возможно управление катером силами небольшого экипажа либо дистанционно - оператором с берегового центра или корабля-носителя.

- С помощью нескольких таких торпедоносцев можно будет развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей или усилить обороны береговых баз без привлечения основных противолодочных сил, - отметил собеседник агентства.