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19.01.2022 14:39
Рубрика: Общество

Врач рассказала, почему таблетки нельзя запивать чаем и соком

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)
Многие люди привыкли запивать таблетки не только обычной водой, но и чаем, кофе, соками, молоком, газировкой. Терапевт Центра здоровья ЦОЗиМП Краснодарского края Ольга Шуликина рассказала, почему так делать нельзя.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- Любое лекарство, по возможности, нужно запивать именно водой. Это нейтральное вещество, которое служит отличной средой для химических реакций между соединениями. Конечно, водопроводную или бутилированную воду, даже пропущенную через фильтр, сложно назвать абсолютно чистой. Примеси в ней присутствуют, но в незначительном количестве - на лекарственный эффект они не влияют, - отметила Шуликина.

Чай, сок, кофе, компот, прочие напитки содержат вещества, которые могут активно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. В результате препарат может начать действовать сильнее или слабее, изменить свой эффект и даже стать токсичным.

Так, в чае содержатся танины, которые сводят на нет действие многих лекарств. Например, чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, это может привести к сильному возбуждению и бессоннице.

А в сочетании с кофеином обезболивающие и противовоспалительные препараты оказывают более сильное токсическое действие на печень, почки, сердце.

В соках в реакцию с лекарственными веществами вступают органические кислоты, которые изменяют химическую структуру и эффект препаратов. В итоге лекарства сильнее проявляют свои токсические свойства и могут привести к отравлению. Действие же антибиотиков, напротив, замедляется.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Особо стоит сказать о грейпфрутовом соке - он может взаимодействовать более чем с полусотней разных препаратов. Так что такой сок желательно не пить вообще, если вы систематически употребляете лекарства, - добавила врач. - А гранатовый сок содержит фермент, способный нейтрализовать некоторые лечебные свойства таблеток от повышенного давления.

Молоко используют в качестве антидота при отравлениях тяжелыми металлами и другими веществами, но оно способно также замедлять действие многих ферментов и антибиотиков. В минеральной воде растворены ионы, вступающие в реакцию с рядом лекарств. А в спортивных напитках много калия, который негативно влияет на эффект препаратов, применяющихся при сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

И ни в коем случае нельзя запивать таблетки спиртными напитками. Помимо прочего, алкоголь может многократно усилить действие лекарств, что очень опасно.

Если же возникают какие-то сомнения и вопросы, то лучше проконсультироваться со специалистом.

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