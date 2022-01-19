Вышел трейлер еще одного трэш-боевика с Уиллисом "Бензиновая аллея"

Да, это происходит снова: в Сети появился трейлер ещё одного боевика категории "Ы" с Брюсом Уиллисом. Называется "Бензиновая аллея" (Gasoline Valley).

Брюс в нём играет полицейского.

Режиссёр и сценарист - всё тот же Эдвард Дрейк, которого мы знаем по предыдущему трэшу с Уиллисом - лентам "Американская осада", "Брешь" и "Звёздный рубеж". Возможно, Эдвард просто отобрал у знаменитого актёра паспорт.

В ролях также: Девон Сава ("Пункт назначения", "Никита"), Люк Уилсон ("Поезд на Юму"), Кэт Фостер ("Необычный детектив") и другие.

Онлайн-премьера нового творения Дрейка (с рейтингом "R"!) - в феврале.