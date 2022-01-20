"Адская молотилка" по-итальянски: чем была интересна ЗСУ Otomatic

Советская зенитная самоходная установка ЗСУ-52-2, прозванная "адской молотилкой", долгое время оставалась самой мощной боевой машиной подобного типа в мире.

Правда, из-за бурного развития реактивной авиации она достаточно быстро устарела и в различных локальных войнах и конфликтах чаще использовалась для обстрелов наземных целей, чем для отражения налетов вражеских самолетов.

В Советском Союзе и за рубежом приоритет был отдан боевой технике с 23-40 мм артсистемами. Можно вспомнить советские ЗСУ-23-2 "Шилка", ЗСУ-37-2 "Енисей", китайскую Type 95 (PGZ-95), германскую Gepard, шведскую CV-9040 и др.

Первыми эту сложившуюся десятилетиями традицию решили нарушить в Италии, где, к слову, эксплуатировалась выполненная на базе БТР М113 четырехствольная 25-мм SIDAM 25. Здесь изготовили необычную гусеничную боевую машину войсковой противовоздушной обороны, получившую обозначение Otomatic. По сравнению с другими образцами, у нее значительно - до 76-мм - увеличили калибр применяемого автоматического орудия.

С ее помощью предполагалось уничтожать воздушные цели, прежде всего, ударные вертолеты, на дистанциях в 6000 метров. В то же время горизонтальная дальность стрельбы могла достигать 11000 метров.

Скорострельность составляла 120 выстрелов в минуту. Боекомплект - 70 снарядов (по другим данным 100), в том числе с готовыми поражающими элементами (3750 штук) и бронебойными-подкалиберными, имеющими начальную скорость - 1617 метров в секунду, что позволяло бы выводить из строя различную наземную бронетехнику. Были разработаны и управляемые высокоточные боеприпасы.

Установленная радиолокационная станция "видела" самолеты на расстоянии в 15000 метров, а зависшие вертолеты - на 8000 метров.

Имелась также оптико-электронная система обнаружения и прицеливания с различными каналами, в том числе телевизионным и лазерно-дальномерным.

Установка была выполнена на шасси известной САУ Palmaria, а та, в свою очередь, на платформе основного боевого танка итальянской разработки OF-40. Боевая масса - 46000 кг. Мощность двигателя - 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

Предусматривалось, что боевой модуль ЗСУ можно будет легко установить на танки Leopard 1, Leopard 2, M1 Abrams, Ariete С1, Challenger и Т-72.

Несмотря на успешные испытания зенитной самоходки, на создание которой ушло, по разным данным, более 6 млрд лир, военное ведомство Италии решило отказаться от ее закупок. Не нашлось и зарубежных заказчиков.

Несмотря на это, идея применения в ПВО средних артиллерийских калибров пригодилась в Китае, где появились сразу две 76-мм колесные зенитные установки SA2 и H/PJ-26. Первая выполнена на шасси автомобиля- вездехода (6х6), вторая - на пятиосном варианте серийного бронетранспортера ZBL-08.

В России тоже заканчиваются работы над 57-мм "Деривацией - ПВО", предназначенной для замены ЗСУ-23-4 "Шилка. Сообщалось о создании для нее специальных снарядов с программируемым подрывом, предназначенных для уничтожения мини-дронов.