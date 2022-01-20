Новые модели Renault с ДВС исчезнут из продажи к 2030 году

Глава Renault Group заявил, что к 2030 году компания Renault не будет продавать ни одной новой модели с двигателями внутреннего сгорания: вся линейка автомобилей станет электрической. Речь, разумеется, о Европе.

Таким образом, Renault попытается встать в одну шеренгу с Fiat, Mercedes, Peugeot, которые также намерены в течение ближайших восьми лет максимально сократить линейку моделей с ДВС.

Электрокаром последнего поколения в модельном ряду французского автопроизводителя является Renault Megane E-Tec. В будущем появятся модели Renault 4 и Renault 5, дизайн которых выполнен в ретро-ключе.

Согласно новой стратегии развития Renault Group к 2025 году под флагами брендов, входящих в Группу, будет выпущено 25 новых "электричек", в том числе преемника Alpine A110 с электрическим приводом.

Самым последним брендом, который будет электрифицирован, станет Dacia, так как основная ценность этой марки - соотношение доступной цены, привлекательного дизайна и оптимизированное опциональное предложение. К тому же, как ранее рассказывал Дени Ле Вот, глава Dacia-Lada, машины Dacia легче конкурентов, поэтому им легче соответствовать эконормам.