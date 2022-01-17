Глава Dacia-Lada рассказал о цене на новый семейный кроссовер

Издание Autocar побеседовало с Дени Ле Вотом, являющегося генеральным директором бизнес-единицы Dacia-Lada. Да-да, это именно он в январе 2021 года показал первое изображение будущей Niva.

Теперь топ-менеджер поведал о том, сколько будет стоить семиместный Bigster и почему бюджетным брендам можно, во всяком случае пока, обойтись без дорогостоящих технологий по электрификации своей линейки моделей.

Дени Ле Вот напомнил, что ключевое преимущество Dacia - предложение привлекательных с разных точек зрения автомобилей по демократичной цене, и это преимущество важно сохранить.

"Кондиционер является опцией, которая необходима каждому клиенту, и мы её предлагаем, но являются ли таким важным составляющим комплектации сиденья с электроприводом регулировки? Поэтому у нас их нет, - говорит глава Dacia-Lada. - Но наши сиденья очень удобны и весят меньше, чем у конкурентов. Это одна деталь, но таких множество. Я говорю это к тому, что низкий уровень выбросов обусловлен весом наших авто: мы легче, а, значит, мы экологичнее, и причин тратиться на дорогостоящие технологии электрификации, чтобы соответствовать законодательству в области экологии, попросту нет".

В качестве примера Дени Ле Вот привёл готовящийся к запуску в Великобритании Dacia Jogger, который, по его словам, весит на 20% меньше, чем конкуренты в сегменте, поэтому экологическая эффективность модели на 10% выше.

Однако это не означает, что Dacia будет идти в стороне от тренда по электрификации:

"Поймите меня правильно, - говорит топ-менеджер, - мы понимаем всю ответственность перед нашей планетой и экологией, но мы в настоящее время предлагаем большему количеству наших клиентов помочь окружающей среде за меньшие деньги, предлагая лёгкие модели. Но мы будем готовы к электрификации, но к тому времени, когда от нас это потребуется, затраты на инвестиции в модернизацию будут амортизированы, что сделает технологию более доступной".

По словам Дени Ле Вота, стоимость семейного кроссовера к моменту выхода на рынок Dacia Bigster (2023 год - прим. "РГ") будет на уровне 40 000 евро, но модель Dacia "не будет тяжёлой и напичканной опциями, которыми на самом деле не пользуется большинство", поэтому прайс окажется заметно меньше.

Известно, что в арсенале Lada тоже будет кроссовер, который будет аналогичен Dacia Bigster, однако АвтоВАЗ не выпустит модель раньше, чем состоится запуск новой Lada Niva, который намечен на 2024 год.