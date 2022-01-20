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20.01.2022 15:05
Рубрика: Легковые авто

Производство Toyota снова подкосил коронавирус: закрыто несколько заводов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Самый популярный автомобильный бренд в мире вынуждено приостановил производство на заводе в Цуцуми, префектура Айти, из-за того, что у 13 сотрудников тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает The Japan Times.

Фото: Борис Захаров
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Известно, что первая смена на данном предприятии была отправлена в простой со среды по субботу, что скажется на количестве выпущенных автомобилей: недовыпуск по предварительным оценкам составит 1500 машин, большинство из которых - Toyota Camry.

Также японский автопроизводитель остановил работу по распоряжению местных властей в Тяньцзине, Китай. Причина та же: вспышка заболеваемости коронавирусом штамма "омикрон".

По итогам 2021 финансового года, заканчивающегося 31 марта, Toyota планировала выпустить 9 млн автомобилей, но в начале этой недели скорректировала свой прогноз из-за внеплановых остановок конвейеров заводов по всему миру в феврале.

Также Toyota официально предупреждает желающих купить новый Land Cruiser 300, что им придётся встать в четырёхлетнюю очередь.

#Toyota