В Совфеде оценили заявления Байдена

Новости

Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 11:15
Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом 11:14
Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей 11:06
2021 год продолжил череду температурных рекордов 10:52
Въезд в центр Петербурга предложили сделать платным 10:51
Пушков назвал глупостью слова Макфола об угрозе украинской демократии для России 10:35
В Бельгии осужден виновник смерти 39 мигрантов 10:33
Oxfam: Миллиардеры в пандемию богатели на 15 тысяч долларов в секунду 10:30
В Москве не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев 10:24
Депутат предложил предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц 10:22
Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд 10:14
Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России 10:11
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 10:09
Адвокатура предлагает скорректировать правила проведения очных ставок по видео 10:09
Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей 10:09
В Колумбии боевики застрелили подростка-защитника природы 10:01
На модернизацию производства ортопедических изделий направят 2,7 млрд рублей 09:50
Под Петербургом "Ночные охотники" летали в сложных метеоусловиях 09:46
Доктор Мясников рассказал, что делать при заражении "омикроном" 09:36
Наталья Сергунина: На катке ВДНХ пройдет благотворительный день 09:30
Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках "омикрона" 09:28
Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых кредитных карт в России 08:56
Касаткина обыграла Линнет во втором раунде Australian Open 08:55
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто" 08:30
Вирусолог рассказал, кого не коснется сокращение карантина до семи дней 08:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 10:19
Рубрика: В мире

В Совфеде оценили заявления Байдена

Текст: Дмитрий Гончарук
Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорят о том, что у Вашингтона нет ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На пресс-конференции американский лидер заявил, что у США и России "есть пространство для обсуждений вопросов, касающихся безопасности". Он также назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба МИД России
Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену

"Очередные заявления Байдена говорят о том, что у США, к сожалению, не готов ответ на российские предложения. А если и есть какой-то ответ, то они просто стараются втянуть нас в дискуссию", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что гарантии невступления Украины в НАТО предусматривают четкие формулировки. "А Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. Обозримое время - это какое именно?" - недоумевает он.

Политик подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности остаются в силе, но она вряд ли пойдет на серьезные уступки.

По мнению Джабарова, Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. Он также считает, что американцы не рискнут размещать там стратегическое вооружение, при этом тактическое оружие "вполне может быть размещено".

В конце прошлого года Россия потребовала от США и их европейских союзников юридических гарантий своей безопасности. Речь, в частности, идет о нерасширении НАТО на восток. Был опубликован проект договора о безопасности.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявления Байдена
Премьер-министр Финляндии считает маловероятным вступление в НАТО
Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам
Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане