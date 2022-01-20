В Совфеде оценили заявления Байдена

Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорят о том, что у Вашингтона нет ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

На пресс-конференции американский лидер заявил, что у США и России "есть пространство для обсуждений вопросов, касающихся безопасности". Он также назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

"Очередные заявления Байдена говорят о том, что у США, к сожалению, не готов ответ на российские предложения. А если и есть какой-то ответ, то они просто стараются втянуть нас в дискуссию", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что гарантии невступления Украины в НАТО предусматривают четкие формулировки. "А Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. Обозримое время - это какое именно?" - недоумевает он.

Политик подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности остаются в силе, но она вряд ли пойдет на серьезные уступки.

По мнению Джабарова, Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. Он также считает, что американцы не рискнут размещать там стратегическое вооружение, при этом тактическое оружие "вполне может быть размещено".

В конце прошлого года Россия потребовала от США и их европейских союзников юридических гарантий своей безопасности. Речь, в частности, идет о нерасширении НАТО на восток. Был опубликован проект договора о безопасности.