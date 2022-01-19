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19.01.2022 06:56
Рубрика: Власть

Почему Россия требует гарантий безопасности от НАТО

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Неделя № 11(8659)
Наступивший год стартовал с марафона контактов по стратегическим вопросам, которые Москва поставила перед Западом в декабре. Сам факт диалога - уже шаг вперед. Но его тон тревожный - порой складывается ощущение, что недалеко до вооруженного конфликта.

Россия требует от США и их европейских союзников юридических гарантий своей безопасности. Их перечень, включая нерасширение НАТО на Восток, изложен в проектах двух договоров, опубликованных в конце прошлого года. В противном случае замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал о возможном военно-техническом ответе и даже не исключил расширения российской военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе.

Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы

Почему сейчас? Как объяснил глава МИД России Сергей Лавров: "Накопилось". Продолжается наращивание военного присутствия НАТО у наших границ, а от самой России "требуют на своей территории войска направлять в казармы". США за последние годы не раз нарушали договоры по безопасности (например, о ПРО или РСМД). Поэтому решительные заявления призваны дать понять Западу: Москва всерьез добивается перестройки основ архитектуры безопасности в Европе.

Эти вопросы обсуждались на многочасовой встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января, затем 12 января в Брюсселе на первом за долгое время заседании Совета Россия - НАТО, а на следующий день - в Вене на площадке ОБСЕ.

Готовых решений по итогам не ожидалось - слишком широка и глубока была повестка. Сергей Рябков после встречи в Женеве заявил, что "разговор был сложным и конкретным", но большого оптимизма в Москве пока не испытывают. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что исключать членство Украины в альянсе не собираются.

Москва добивается новой основы безопасности в Европе

Но, как писала газета The Wall Street Journal, возможен прогресс в ограничении военных учений с обеих сторон и новых договоренностях по ракетам средней и меньшей дальности. Готовы ли США договариваться по широкому кругу вопросов - вопрос открытый. Ведь Вашингтон по-прежнему пытается свести разговор к Украине, нагнетая ситуацию и грозя России очередными санкциями.

Власть Работа власти Внешняя политика Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

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