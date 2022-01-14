"Мы долго запрягали": Сергей Лаврова подвел дипломатические итоги года

Почему именно сейчас Россия поставила вопрос ребром о гарантиях безопасности перед США и НАТО, что Москва считает для себя "красными линиями", остались ли примеры позитивного сотрудничества с Западом - об этом и многом другом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на традиционной большой пресс-конференции по итогам отечественной дипломатии в 2021 году. На этот раз министр общался с российскими и иностранными журналистами в гибридном формате: часть из них находились в пресс-центре дипведомства, как в "доковидные времена", а часть подключились по видеосвязи. Большинство вопросов были связаны с кризисом в отношениях между Россией и западным блоком. В ответах главы российской дипломатии звучало не слишком много оптимизма.

По словам Сергея Лаврова, российская дипломатия очень быстро вышла из новогодних праздников, поскольку "нынешняя обстановка в мире такова, что отдыхать и расслабляться не приходится".

"Всем понятно, что ситуация не улучшается. Накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, - заявил российский министр. - Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, базирующихся на Уставе ООН. Ведут линию на подмену международного права своими "правилами", на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок. Создаются разного рода "форматы" по направлениям международной деятельности, давно стоящим на повестке дня универсальных органов системы ООН… Эти узкие форматы, "междусобойчики" подаются как коалиции "передовиков", диктующих новые подходы".

О предложениях РФ по гарантиям безопасности: "соглашения - не меню"

Сергей Лавров напомнил, что под занавес прошлого года российская сторона передала США и НАТО и обнародовала два документа: проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и государствами Североатлантического альянса. Они направлены на исключение дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих РФ систем вооружений вблизи ее границ. "Нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, - подчеркнул глава МИД РФ. - Политические обязательства, которые закреплялись в девяностые годы (не говоря уже об устных обещаниях), никогда не выполнялись нашими западными партнерами… Ожидаем от наших коллег письменных, положенных "на бумагу" ответов. Как это сделали мы, внося свои предложения".

При этом в российском дипведомстве не готовы ждать бесконечно. "Планы "замотать" этот процесс существуют. Если говорить откровенно, то все понимают, что перспектива достижения согласия зависит от США. Что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками и вовлекать всех членов ОБСЕ в эти переговоры - это все отговорки… Хотим видеть позицию "на бумаге", постатейно по каждому нашему пункту обоих документов получить реакцию: что подходит, что нет и почему. Если это нужно чем-то дополнить, пусть сформулируют поправки".

На Смоленской площади обратили внимание, что глава переговорной команды американцев в Женеве, замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила потом в интервью, "что это были не переговоры, а изучение позиций". "Это красноречиво, - прокомментировал Лавров слова американского дипломата.- Мы пришли на эти переговоры с позициями, сформулированными "на бумаге" за месяц до даты встречи в Женеве. Американцы, которые за этот месяц так и не смогли изучить наши предложения с тем, чтобы сформулировать конкретную позицию, лишь ограничивались вопросами и устными объяснениями".

Напомним, консультации между делегациями РФ и США прошли в Женеве 10 января, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а на следующий день инициативы обсуждались на площадке ОБСЕ в Вене. В Москве исходят из того, что ответы поступят от США и НАТО "буквально в течение недели, плюс - минус". "И мы предупредили наших партнеров, прежде всего американских, что это не меню, а пакет", - подчеркнул Лавров. Как бы то ни было, Москва будет готовиться "к любому развитию событий". Хотя в дипведомстве надеются, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены.

О неотложности мер: "терпению пришел конец"

Сергея Лаврова спросили о том, почему же именно сейчас Москва подняла все эти вопросы. "Накопилось, - ответил министр. - Накопилось за период после девяностых годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России. Сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно".

В МИД говорят о двойных стандартах западного подхода. "Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане (они строят базу на Азовском море), нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался. Давайте прямо говорить", - заявил Лавров. И припомнил русскую пословицу - как квинтэссенцию российской дипломатии: "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете, что мы долго запрягаем. Мы запрягали очень долго. Пора ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке ответит на наше предложение", - метафорически резюмировал Лавров.

О расширении НАТО: "заманивание" нейтралов

В Москве обеспокоены тем, что НАТО пытается "искусственно заманивать" в свои ряды новых членов, причем речь идет не только об Украине. "Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования", - заявил Лавров, напомнив в том числе о регулярных учениях, "имеющих далеко небезопасную "легенду", в которых участвуют такие "нейтралы", как Швеция, Финляндия и Австрия.

На контрасте глава МИД заметил, что у России нет привычки зазывать другие страны в союзники. У Лаврова поинтересовались, может ли Казахстан быть приглашен в Союзное государство России и Беларуси. "У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем (такой запрос - прим.РГ), и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - парировал Лавров.

О миссии ОДКБ в Казахстане: "держать порох сухим"

Разумеется, министр не обошел стороной недавние события в Казахстане и задействование миротворческого контингента ОДКБ в этой республике. Сергей Лавров напомнил, что в сложившейся ситуации президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, с уставом ОДКБ. Развитие событий показало, что "усилия, которые предпринимались ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными". Он также выразил надежду, что "больше не придется применять этот опыт". "Но надо держать порох сухим, - припомнил Лавров еще одну русскую пословицу. - Не дай Бог, что-то такое же случится. Хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ".

Глава российской дипломатии также отметил, что миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей республики, и контингенты начали покидать страну сразу же после завершения миссии - в отличие от американских войск в Ираке, которые остаются там даже после того, как иракский парламент потребовал их вывода.

Об отношениях с ЕС: "мы не рубили концы"

Сергей Лавров рассказал, что во время беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в конце прошлого года "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме стороны подтвердили, что не избегают друг друга. "Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях", - признал министр. По его словам, Москва готова общаться дополнительно: "Все зависит от того, насколько Боррелю разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты".

Лавров повторил, что Россия хочет восстановить нормальный диалог с ЕС. "Мы очень хотим с Евросоюзом иметь нормальные отношения, мы их не разрушали. Пусть Евросоюз сам определится, насколько готов к их воссозданию. За нами дело не станет, если это будет делаться на взаимоуважительной основе, поиске баланса интересов".

Об Украине и "красных линиях"

Сергей Лавров подтвердил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе неприемлемо для Москвы. Это одна из "красных линий", но не только.

"Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия", - пояснил министр, отметив, что на линии соприкосновения на Донбассе концентрируется все больше войск.

По данным Москвы, их наиболее боеспособная часть составляют так называемые добровольческие батальоны, которые "Запад раньше рассматривал в качестве экстремистов, а сейчас уже перестал это делать". "Вот Украина перемещает по своей территории войска, причем около линии соприкосновения собрала необычно большое их количество. Но Запад это не беспокоит. Его беспокоит то, что Россия делает на своей территории", - отметил глава МИД.

В Москве настаивают, что западные поставки оружия Киеву вызывают у него "дополнительное искушение перейти к силовым методам" решения конфликта на Донбассе. И хотя в Минских соглашениях нет запрета на поставки вооружений на Украину, в документе прописан прямой запрет на присутствие там зарубежных военнослужащих. "Но зарубежные военнослужащие там есть, и много - там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - отметил министр.

О позитивных примерах: "можно, если захотеть"

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам российского министра, "при наличии доброй воли, готовности к компромиссу всегда можно найти взаимоприемлемые решения". Так, в начале 2021 года удалось продлить российско-американский Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без каких-либо условий, как и предлагала РФ.

"Оценили этот шаг администрации Байдена в качестве одного из первых после вступления в свои права. В ходе встречи в Женеве 16 июня 2021 года президенты России и США договорились о необходимости диалога по всем вопросам стратегической стабильности и влияющим на неё вооружениям. Было принято важное заявление, подтверждающее принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она никогда не должна быть развязана. С удовлетворением отмечу, что в рамках "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН на высшем уровне 3 января этого года принято соответствующее совместное заявление о недопустимости ядерной войны и об обязательствах ядерных держав сделать всё, чтобы её предотвратить", - привел Лавров позитивные примеры. Кстати, он высоко отозвался о своем американском коллеге, нынешнем госсекретаре США: "Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать".

О саммите "ядерной пятерки": "как только отступит COVID"

Недавнее заявление пяти постоянных членов Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны будет способствовать подготовке саммита лидеров "ядерной пятерки". Как известно, с этой инициативой президент России Владимир Путин выступил еще в январе 2020 года на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Тогда Китай, США, Британия и Франция ее поддержали. "Ожидаем договоренности по организационным вопросам и повестке дня этого мероприятия. Надеемся, что оно состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - подтвердил глава МИД РФ.

О признании сертификатов: дипломаты - за "Спутник V"

Подводя итоги 2021 года, Лавров отметил, что в МИДе "внимательным образом занимались дипломатической поддержкой работы по борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями". Сегодня российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране. "В наших контактах с зарубежными партнерами продолжаем разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутой на саммите "Группы двадцати" в октябре прошлого года, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. С рядом стран такие договоренности уже достигнуты",- сообщил министр.

О помощи соотечественникам: "своих не бросаем"

Как известно, в октябре 2021-го состоялся VII Всемирный конгресс российских соотечественников. В МИД обещают, что работа по защите их прав будет и дальше расширяться.

"Для защиты прав соотечественников создан специальный фонд, МИД является его учредителем. Они сформировали примерно 50 центров правовой защиты в более чем 30 странах, где предоставляют услуги адвокатов тем, кто попадает в неприятную историю. Отстаиваем их права как граждан тех стран, которые они выбрали для проживания. Эта работа также будет расширяться", - рассказал Лавров. Кроме того, российское дипведомство поднимает проблемные темы на международных площадках: "Постоянно ставим вопросы о соотечественниках и в ООН, и ОБСЕ, и Совете Европы, в том числе в контексте защиты их языковых и образовательных прав, поскольку, в частности, в Прибалтике и на Украине эти права грубейшим образом попираются, и тем самым попираются конвенции, в которых участвуют соответствующие правительства".

Лавров признал, что с программой добровольного переселения соотечественников поначалу возникали сложности, поскольку "там не все было отлажено". "Сейчас ситуация меняется, и вот за первые 9 месяцев прошлого года более 60 тысяч соотечественников переехало на постоянное жительство в РФ. Это на треть больше, чем в предыдущий период, и мы делаем все для того, чтобы регионы, куда наши соотечественники переезжают, максимально эффективно и внимательно вовлекали их в возвращение к жизни на родине", - сообщил министр.

О пользе "тихой дипломатии"

В фокусе российской дипломатии в 2021 году находился далеко не только Запад. "Были вовлечены в работу по содействию урегулированию различных конфликтов (в Нагорном Карабахе, Сирии, Афганистане, Ливии), иранской ядерной программы, по палестино-израильским делам, ситуации на Корейском полуострове и в других горячих точках", - привел обзор Лавров.

Среди важнейших инициатив Москвы - о созыве конференции по безопасности в Персидском заливе с широким кругом участников. "Что касается ракетной программы Ирана, что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и у внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей - к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается", - описал министр запутанный клубок противоречий. При этом все региональные игроки "имеют реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, и в Йемене".

Чтобы непосредственно реанимировать сделку по иранской ядерной программе, Тегеран должен мыслить реалистично, отметил Сергей Лавров. "Мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута, - признал он. - Для этого важно, чтобы и иранские партнеры были максимально реалистичны, сотрудничали с МАГАТЭ. Во- вторых, важно, чтобы западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение, периодически вбрасывая в медийное публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему".

Лавров уверен, что для успеха нужна "тихая дипломатия". "Она, еще раз повторю, работает", - раскрыл секрет глава МИД.