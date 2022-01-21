Lada Vesta не сможет падать с конвейера в процессе сборки

АвтоВАЗ продолжает модернизировать сборку Lada Vesta в Ижевске. Как сообщается на YouTube-канале "На заводе", последние улучшения были направлены на устранение риска опрокидывания кузова на линии шасси и исключение смещения двигателя при его установке.

Для этого были внедрены специальные позиционирующие пины - с помощью отверстий в передних лонжеронах недособранный кузов зафиксирован на конвейере и не свалится.

В сентябре прошлого года компания рассказывала о том, что во время единого корпоративного отпуска на линии особо крупной штамповки было демонтировано пять устаревших роботов и сопутствующего оборудования, вместо них установлены машины ABB. Также были модернизированы линии окраски, стенды регулировки света фар, проведены ремонтные работы.

Напомним, что сейчас АвтоВАЗ ведет подготовку к производство обновленной Lada Vesta. Кстати, в самой компании автомобиль называют "новым поколением".

С модернизацией Vesta получит совершенно новый интерьер - применят полностью другие переднюю панель и дверные карты, крупный планшетный дисплей медиасистемы, цифровой щиток приборов. Снаружи Vesta будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. Технических изменений не ожидается.

Ожидается, что линейка силовых агрегатов вряд ли претерпит изменения. В настоящее время модель предлагается с бензиновыми двигателями 1.6 литра мощностью 106 и 113 л.с., агрегатируемыми 5-ступенчатой МКП и вариатором соответственно.