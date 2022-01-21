Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен практически уже во всех регионах страны. И в ближайшие дни врачи ждут резкого увеличения заболевших. В Кургане, например, прогнозируют, что число зараженных может вырасти сразу в пять раз. Какие меры защиты от "омикрона" предпринимают на местах, выясняли корреспонденты "Российской газеты".

На Кубани после первых случаев заражения новым штаммом перевели в режим повышенной готовности всю систему здравоохранения. Действующие ограничения продлили до 1 марта. Это означает, что без QR-кода в общественные места по-прежнему не попасть.

А в Астраханской области режим электронных пропусков и вовсе введен на неопределенный срок. Более того, расширили список мест, куда без сертификата попасть нельзя. В нем теперь и торгово-развлекательные центры, и здания, где располагаются пять и более магазинов.

В Кузбассе с 20 января стали требовать QR-коды при заселении в гостиницы и отели. Аналогичные меры ввели в Пермском крае: без сертификата там не попасть в санатории и дома отдыха.

В Крыму тоже прервали "QR-каникулы", которые вводились на новогодние праздники. Вход в заведения общепита, крупные торговые центры, бассейны, музеи и кинотеатры - снова только при предъявлении сертификата о вакцинации. А с 24 января отправляют на дистанционку половину работников госорганов.

На Дальнем Востоке Роспотребнадзор и вовсе потребовал работодателям перевести на удаленный или посменный режим максимальное число сотрудников. На предприятиях ввели "входной контроль" - измеряют температуру и отправляют домой при подозрении на любую простуду. Рекомендовали работодателям перевести на дистанционку 50 процентов работников и на Ямале.

Школьников тоже обезопасили. В Элисте, например, все учебные заведения перевели на дистант. На расстоянии будут учится и на Ямале - это школьники с 1-го по 8-й классы и студенты колледжей. Кроме того, в регионе приостановили работу детских садов.

Важное решение приняли в Тульской области: там для раннего выявления "омикрона" организовали бесплатное экспресс-тестирование. В случае положительного результата автоматически оформляется больничный, информация передается в Роспотребнадзор. Предполагается, что волна вируса захлестнет область примерно на шесть недель. "Действовать будем по ситуации, чтобы пройти эту волну как можно мягче", - отмечают тульские власти.

И все же часть регионов рискнули пойти на некоторые послабления. В Свердловской области теперь можно свободно посещать торговые центры и фитнес-залы, кинотеатры. QR-код нужен теперь только при посещении правительственных учреждений региона, санаториев и баз отдыха. Остается под запретом и ночная работа заведений общепита.

Отложили введение кодов до 1 февраля в Тюменской области. "Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

Тем временем, Пензенский областной суд оставил в силе постановление губернатора о действии QR-кодов в общественных местах. Его пытались оспорить некоторые горожане. Под административным иском стояло около 400 подписей.

Представители ответчика пояснили, что введенные ограничения носят временный характер, при улучшении эпидемиологической ситуации они будут отменены.

Постановление принято в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству. Аналогичную позицию высказали в суде прокурор и представитель управления Роспотребнадзора. В итоге суд в иске отказал. Кстати, в здание суда вход свободный, никакие справки здесь не спрашивают.