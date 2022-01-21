Renault и Geely договорились о выпуске новой линейки автомобилей

Zhejiang Geely Holding Group и Renault Group подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрен запуск "совершенно новой линейки автомобилей" для рынка Южной Кореи и на экспорт.

Известно, что линейка автомобилей будет состоять из гибридов и моделей с ДВС. В основу ляжет компактная модульная платформа CMA, разработанная Geely при участии специалистов Volvo. Напомним, что на ней также базируется новый D-SUV Geely Manjaro, который появится в России во второй половине 2022 года.

В пресс-службе Renault Group также сообщили, что Geely будет заниматься поставками гибридных трансмиссий. Со своей стороны Renault и СП Renault-Samsung предоставляют производственные мощности, дилерскую сеть, а также "поделятся своим опытом в области дизайна и сервиса".

Производство новых автомобилей планируют начать в 2024 году, оно будет организовано на заводе Renault-Samsung в Пусане, Южная Корея.

Ранее "РГ" сообщала, что первой моделью в производстве может оказаться кроссовер Lynk & Co 01, который в настоящее время представлен в трёх модификациях: с бензиновым ДВС, бензин-гибридной версии без возможности подзарядки от сети и гибрид типа plug-in.