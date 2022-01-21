У классической Lada Niva появятся версии с "автоматом" и "на батарейках"

В середине января на автосалоне в Токио состоялась премьера Vlada 4x4 Classic - подготовленного компанией Sumotori Japan внедорожника Niva Legend для продажи в Японии. На этом экспортёр останавливаться не собирается и планирует выпустить несколько модификаций на базе модели.

Виталий Векреенко в беседе с Lada Niva Documentary сообщил, что планируется выпустить версии "Кемпинг", "Оффроуд" и "Спорт", а также сделать электрическую Lada Niva Legend и версию с автоматической коробкой передач.

"К сожалению, мы ограничены во времени в связи с планами АвтоВАЗа о снятии легендарной модели Lada Niva с производства, на базе которой и строится японская версия. Но мы хотим успеть реализовать не менее 1000 автомобилей за ближайшие 3 года", - сказал Векреенко.

Причём в случае с Японией цена на Lada Niva Legend (около 2 млн рублей) является не самой большой проблемой: клиентов отпугивает от внедорожника дефицит запчастей и отсутствие сервиса, поэтому Sumotori Japan будет заниматься в том числе и повышением клиентоориентированности.

В России Lada Niva Legend предлагается в трёх- и пятидверном кузове, оснащается 83-сильным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с межосевой блокировкой и понижающим рядом передач. Цены на модель стартуют от 693 900 рублей. Также в продаже представлена Niva Bronto с усиленной подвеской, дополнительными блокировками, увеличенным клиренсом и с оригинальным дизайном - от 961 900 рублей.