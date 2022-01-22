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22.01.2022 20:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вновь приостановит производство Lada Granta

Текст: Юрий Зубко

Сборочно-кузовное производство Kalina, где собирают Lada Granta, очередную неделю начнет с простоя. Этот конвейер не будет работать 24 и 25 января в обе смены, об этом информирует паблик "Нетипичный АвтоВАЗ".

Фото: Борис Захаров
У классической Lada Niva появятся версии с "автоматом" и "на батарейках"

Ранее "РГ" сообщала, что российская компания планирует регулярно приостанавливать выпуск Granta и Niva. Причина - недостаток электронных автокомпонентов.

Такой режим работы будет действовать с января по март этого года. Сотрудникам за вынужденные простои будет выплачено в размере двух третей средней зарплаты.

В январе нынешнего года линию по сборке Lada Granta останавливали уже дважды - на одну смену и на два дня сразу. За этот период АвтоВАЗ недовыпустил около тысячи машин.

Дилеры Lada в прошлом году реализовали 350 714 автомобилей Lada, что на 2,1% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 20,9% против 21,5% годом ранее.

По итогам 2021 года продажи Granta на российском рынке снизились на 12% - до 111 430 машин, что на АвтоВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели.

#Lada