США не планируют эвакуацию американцев из Украины

США не планируют эвакуацию граждан из Украины. Если будет принято решение о вывозе семей дипломатов, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.

Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлисон передал, что в Госдепе распорядились эвакуировать семьи дипломатов из Украины 24 января. Якобы эту информацию подтвердили официальные источники.

Со своей стороны, телеканал CNN информировал о запросе в Госдепартамент со стороны посольства США разрешить техническому персоналу и их семьям уехать из Киева.

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины слухами о мнимом "вторжении" на фоне переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. В этом арсенале мер и сообщения об эвакуации персонала посольства. Российская сторона заявляет, что не собирается ни на кого нападать и требует прекратить накачивание Украины вооружениями.