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Киллиан Мерфи: Новые "Острые козырьки" содержат оммаж Хелен МакКрори

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    24.01.2022, 14:00
Текст:   Юлия Авакова

Ирландский актер Киллиан Мерфи, воплотивший в шестой раз образ Томми Шелби в британской криминальной ретродраме "Острые козырьки" (Peaky Blinders), рассказал об особенностях заключительного сезона, который выйдет на экране в этом году. Дело в том, что к съемкам новых серий коллектив сериала приступил уже без матриарха проекта, блистательной Хелен МакКрори, ушедшей из жизни прошлой весной. Об этом пишет Radio Times.

В интервью изданию Empire Magazine Мерфи с горечью посетовал на пандемию - из-за которой едва начавшиеся съемки пришлось свернуть. Если бы они все-таки состоялись, тетя Полли явила бы себя в новом сезоне, как и было изначально задумано. Смерть Хелен МакКрори является огромной потерей, и свыкнуться со случившимся невозможно, потому что она была стержнем всего проекта - далеко не только в силу значимости ее персонажа в повествовании, она была ярким, многогранным и очень сильным человеком.

Мерфи также намекнул на присутствие актрисы в шестом сезоне. Не вдаваясь в подробности, он отметил, что создатель сериала Стивен Найт сумел сделать нечто, что является благородной данью уважения актрисе и делает ее присутствие ощутимым. Представить себе это во всей полноте во время съемок участвующие лица не могли, так что, в какой-то степени то, что скоро будет явлено на суд зрителей, также засвидетельствует масштабность заслуг Стивена Найта.

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