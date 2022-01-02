"Одному из них осталось недолго": вышел трейлер "Острых козырьков"

Итак, свершилось - 1 января, как и было заявлено разработчиками, обнародован трейлер финального шестого сезона британской гангстерской драмы "Острые козырьки" (Peaky Blinders). Сериал оказался настолько беспрецедентно успешным, что в привычку вошли даже новости о том, когда означенный трейлер станет доступным к просмотру. Впрочем, ознакомление с ним не приближает к отгадке ответа на один из наиболее насущных вопросов - о дате запуска последнего сезона. Не исключено, что и это объявление будет обставлено не менее помпезно.

Начало трейлера известно по последнему тизеру - Томми Шелби остервенело выпускает пулеметную очередь в парке. Далее мы видим окровавленного брата Томми, Артура, на груди которого кровью написано его имя, видимо, как некое предупреждение главе семейства. Судя по последующим кадрам, Артур, по крайней мере, еще некоторое время - остается в живых, однако, нервы у него изрядно потрепаны. Из Нового Света возвращается сын Полли Грей и племянник братьев Майкл, на которого тетушка возлагала какие-то надежды, причем находящиеся в очевидном противоречии с дальнейшим благополучием Томми.

Затем мы видим двух новых героев: среди них есть двое известных, но новых для данного проекта актеров и один давно полюбившийся. Последним является непотопляемый делец Альфи Соломонс, которого сыграл Том Харди, а к первой категории относится Аня Тейлор-Джой, вскружившая голову Майклу и тот, чье появление было прямо таки необходимо для полного счастья - Стивен Грэм, прекрасно проявивший себя в "Подпольной империи" (Boardwalk Empire), своего рода американском источнике вдохновения бирмингемской саги, а также снявшийся вместе с Харди в еще одном проекте Стивена Найта "Табу" (Taboo).

Судя по всему, герой Грэма каким-то образом перейдет дорогу "Козырькам", клан Шелби ждет противостояние с китайской мафией, политическая деятельность Томми снова столкнет его с британским нацистом Освальдом Мосли. Главный Шелби, вполне возможно, отправится на континент - судя по католическому распятию не исключено, что во Францию (пепел Сомма по-прежнему стучит в его сердце), а отрывочные фразы "это будет нашим концом" и "одному из нас осталось недолго", свидетельствуют о том, что пока в мире царит мрачная предвоенная атмосфера, для отдельно взятой семьи уже началась своя, глубоко личная война.