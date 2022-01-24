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Кирстен Данст сыграет в боевике "Гражданская война"

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    24.01.2022, 08:59
Текст:   Анастасия Николаева

Кинокомпания А24 анонсировала съемки фильма "Гражданская война" режиссера Алекса Гарленда ("Из машины", "Аннигиляция").

По данным Variety, действие фильма будет происходить в Америке недалекого будущего, подробности сюжета держатся в секрете. Известно, что Кирстен Данст сыграет вместе с Вагнером Моурой ("Нарко"), Стивеном Хендерсоном ("Дюна") и Кэйли Спэни ("Мейр из Исттауна", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль").

За свою последнюю работу - роль Роуз Гордон во "Власти пса" - 39-летняя Кирстен Данст получила номинацию на "Золотой глобус".

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