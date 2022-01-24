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24.01.2022 11:03
Рубрика: Легковые авто

Немцы сделали из Lada Niva Legend очередной концепт - Zubr Monster

Текст: Константин Руссов

Не так давно "РГ" рассказывала о концепте на базе Lada Niva Legend от компании Zubr Concept из Германии: это был лифтованный пикап с герметичным грузовым отсеком, в котором можно устроить бассейн. Тюнинг-ателье представило ещё одну разработку - Zubr Monster.

Фото: Борис Захаров
У классической Lada Niva появятся версии с "автоматом" и "на батарейках"

Фото и некоторые характеристики автомобиля опубликованы группой Lada Niva Documentary, которая получила информацию непосредственно от представителей Zubr Concept. В основе - концепт 2020 года, созданный на базе классической трёхдверной Lada Niva Legend. Был произведён лифт на 150 мм, так что высота внедорожника увеличилась до 1830 мм. Подвеска существенно модифицирована при помощи решений собственной разработки компании.

Внешне Zubr Monster отличается матовой окраской кузова (предположительно, покрытие типа "Раптор"), иной решёткой радиатора, наличием шноркеля, силовых бамперов с лебёдкой спереди и креплением под запаску сзади, подножки, расширителей колёсных арок, иного оформления системы выхлопа. Известно, что внедорожник "стоит" на "микс-резине размерностью 265/75 R16".

Силовой агрегат модернизирован лишь с целью соответствия нормам "Евро-6", мощность и объём мотора остались прежними: 1.7 литра и 83 л.с.

Цена на "Монстра" и сроки реализации пока неизвестны.

Отметим, что не только в Европе проявляют интерес к Lada Niva Legend. Компания Sumotori Japan наладила поставки российской модели в Японию и планирует выпустить "Легенду" с автоматической трансмиссией и с электрическим приводом.

#Lada