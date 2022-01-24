Столичная ГИБДД предупредила о рейде на пешеходных переходах

Столичная Госавтоинспекция предупредила о том, что завтра на территории города будет проведен рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Сотрудники проверят соблюдение Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Особое внимание будет уделено непредоставлению преимущества в движении пешеходам и переходу улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток.

Последнее будет выражаться в разъяснительных беседах с детьми и их родителями о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде.

По результатам анализа состояния аварийности в прошлом году одним из преобладающих видов ДТП стал наезд на пешехода. Большая часть таких ДТП произошла в зоне действия пешеходных переходов. При этом основной причиной таких аварий в подавляющем большинстве случаев стали нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.

Только на прошлой неделе зафиксирован 51 наезд на пешеходов. При этом 32 наезда произошли в зоне действия пешеходного перехода.