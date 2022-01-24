Вильфанд: Нормальная погода ожидается в центре европейской части РФ

Обычная для конца января температура воздуха и нормальное атмосферное давление прогнозируются в центре европейской части России на этой рабочей неделе.

"С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самыми морозными будут 24 и 25 января. Днем температура воздуха -8…-11 градусов, ночью -12…-17. Затем чуть потеплеет.

Снегопадов синоптики не ждут. Ветер при этом слабый. И все благодаря антициклону.

Ранее сообщалось, что количество осадков, выпавших в Москве за январь 2022 года, значительно превысит норму. Сугробы вырастут до полуметра при норме в 30 сантиметров.

Средняя температура воздуха будет в пределах климатической нормы.