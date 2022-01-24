Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница

Омские следователи раскрыли убийство семьи из трех человек в селе Юрьевка. По подозрению в совершении жестокого преступления задержаны 14-летняя дочь погибших и ее 17-летний друг- учащийся техникума.

- По версии следствия, школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, утром 22 января в одном из частных домов в селе Юрьевка были обнаружены убитыми 38-летний глава семьи, его 35-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Старшая дочь погибших рассказала, что ночью к ним ворвался неизвестный мужчина с ножом и напал на родителей. Ей с шестилетним братом удалось спастись - они выбрались через окно и убежали к соседям.

Школьница помогла составить фоторобот преступника. Почти двое суток мужчину с бородой разыскивали по всей области. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Омск вылетели криминалисты центрального аппарата.

Тщательно осмотрев место происшествия, и проанализировав показания и поведение девочки, следователи усомнились в ее правдивости. На допросах подростки признались в содеянном. Как выяснилось, школьница сама придумала план убийства своей семьи, в том числе 10-летней сестры-инвалида, за которой ей надоело ухаживать. В живых она решила оставить только маленького брата.

- Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных, - рассказывает Лариса Болдинова. - Около 2 часов ночи он пробрался в дом с заднего двора через открытую подружкой дверь, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых. В силу возраста им грозит до 10 лет лишения свободы.