Серийная версия Tesla Cybertruck рассекречена накануне возможной премьеры

Tesla проведёт 26 января отчётную конференцию, на которой будут оглашены результаты компании в 2021 году. От мероприятия ожидают большего - анонса новинок.

Одной из главных является без преувеличения долгожданный пикап Cybertruck, прототип которого был показан ещё в ноябре 2019 года. Фото серийной версии модели опубликовал портал Autohome.

Не исключено, что фото - фейк, потому что в рамках грядущего мероприятия, по данным некоторых инсайдеров, никаких презентаций моделей не планируется. С другой стороны, вокруг судьбы Cybertruck сформировался вакуум, который неплохо было бы заполнить и напомнить людям, чего же они всё-таки так долго ждут.

Ждут клиенты долго и ждать будут ещё минимум год: по планам, Tesla Cybertruck должен был появиться до конца 2021 года, затем сроки сместились на 2022-й, но и в этом году пикап может не увидеть свет - на этот вывод наталкивает тот факт, что с сайта марки исчезли какие-либо упоминания о датах.

Что касается якобы серийной версии пикапа, то её отличают слегка пересмотренный бампер, наличие зеркал заднего вида и дворника во всю высоту лобового стекла.

Ранее "РГ" рассказывала, что в планах Tesla выпуск бэби-Cybertruck, который будет соразмерен Ford Ranger.