Средняя стоимость ОСАГО остается неизменной

Средняя стоимость полисов ОСАГО, несмотря на расширение тарифного коридора, которое произошло 9 января, остается неизменной.

За первые три недели 2022 года средняя премия по ОСАГО в целом по РФ составила 5 789 рублей, что практически в точности совпадает с аналогичным прошлогодним показателем.

При этом в 23 регионах средняя премия снизилась, а в остальных осталась прежней или немного выросла. Об этом свидетельствуют предварительные данные за этот период Российского союза автостраховщиков.

Среди топ-10 регионов по снижению средней премии сильнее всего - на 37% - снизилась средняя премия в Республике Ингушетия (с 3996 до 2536 рублей).

На 35% стала ниже средняя цена ОСАГО в Калмыкии (с 4351 до 2839 рублей). На 21% - в Тыве (с 3711 до 2947 рублей), на 14% - в Ненецком автономном округе (с 5160 до 4415 рублей), на 13% - в Еврейской автономной области (с 3130 до 2717 рублей), на 12% - в Республике Саха (с 4674 до 4113 рублей). Почти на 10% - с 3027 до 2755 рублей - снизилась средняя премия в Забайкальском крае, на 8% - с 4114 до 3796 рублей - в Хакасии. В двух регионах средняя премия стала ниже на 4%: с 6276 до 6011 рублей она снизилась в Адыгее, с 5901 до 5672 - в Нижегородской области.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя цена ОСАГО немного выросла: в Москве - на 6% (с 8347 до 8833 рублей или на 486 рублей за годовой полис), в Санкт-Петербурге - на 4% (с 7683 до 7993 или на 309 рублей за годовой полис).

- Как и год назад, первые результаты очередного расширения тарифного коридора противоречат тому, что обещали нам некоторые эксперты: страховщики, получив возможность повышать тариф, не только не сделали этого массово, но и, напротив, в результате конкуренции за безаварийных водителей, вновь снизили для них цену ОСАГО, - отметил президент РСА Игорь Юргенс. - Пошел уже четвертый год, как средняя стоимость полиса обязательной "автогражданки" стоит на месте - при том, что инфляция в России, как и во всем мире, в 2021 году находится на высоком уровне и, по официальным данным, составила более 8%.