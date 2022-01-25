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25.01.2022 16:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сократит смены для сборки бестселлера Lada Vesta

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ в лучшие времена, когда мир не знал, что такое коронавирус и кризис электронных компонентов, ввёл практику "чёрных суббот", когда в выходной на производство выводили дополнительную смену с оплатой труда в двойном размере.

Фото: Борис Захаров
У классической Lada Niva появятся версии с "автоматом" и "на батарейках"

Практику дополнительных смен компания попыталась реализовать и в прошлом году, чтобы хоть как-то сократить отставание от плана, получилось не совсем. Надежда была на то, что в 2022 году всё наладится, но дефицит комплектующих пока сохраняется.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", на заводах компании дополнительных смен в выходные не будет в ближайшие два месяца, и это как минимум. Причина та же - дефицит деталей, необходимых для сборки машин.

Новость примечательна тем, что отмена "чёрных суббот" актуальна не только для Lada Granta, Niva и автомобилей на базе платформы B0, но и для ижевской площадки, где Lada Vesta до этого времени собиралась по субботам в соответствии с графиками сменности.

Режим простоя был введён на заводе АвтоВАЗа в Тольятти 24 и 25 января 2022 года - не выпускаются автомобили семейства Lada Granta.

По итогам 2021 года моделью-бестселлером Lada стала Vesta, Granta оказалась на втором месте, семейство внедорожников Niva - на третьем.

#Lada