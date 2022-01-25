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25.01.2022 21:30
Рубрика: Власть

Прививка дружбой

РФ и Индия вместе эффективно борются с COVID-19
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Спецвыпуск № 16(8664)
Россия и Индия активно сотрудничают в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией, и пандемии не удалось остановить темпы развития взаимоотношений двух стран, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
Художник Сударсан Патнаик создает свои скульптуры из песка, на этот раз - на тему вакцинации от COVID. Фото: Посольство Индии в РФ Художник Сударсан Патнаик создает свои скульптуры из песка, на этот раз - на тему вакцинации от COVID. Фото: Посольство Индии в РФ
Художник Сударсан Патнаик создает свои скульптуры из песка, на этот раз - на тему вакцинации от COVID. Фото: Посольство Индии в РФ

На XXI российско-индийском двустороннем саммите, который прошел 6 декабря 2021 года, он и российский президент Владимир Путин обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах. Особое внимание было уделено борьбе с коронавирусом, которая еще больше сплотила государства.

Российский препарат, помогающий справиться с постковидом, запатентован в Индии

Напомним, за время пандемии Россия и Индия не раз протягивали друг другу руку помощи. После того как в конце марта 2021 года в Индии резко возросло число заболевших, Москва направила туда несколько бортов с гуманитарным грузом. Для Индии, в которой на тот момент не хватало больничных коек и кислородных баллонов, это стало бесценной помощью. "Поставки из Индии в Россию важнейших лекарств, включая парацетамол, гидроксихлорохин и некоторые антибиотики, в ходе первой волны заболеваемости в России и предоставление Россией Индии аппаратов искусственной вентиляции легких, концентраторов кислорода и другого критически важного оборудования во время второй волны заболеваемости в Индии стали важным гуманитарным шагом, который приветствовали обе стороны", - подчеркивается в совместном заявлении Путина и Моди.

В апреле этого года Индия стала 60-й страной, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и крупнейшей среди этих шестидесяти стран по численности населения. "Спутник V" стал третьей вакциной от COVID-19, одобренной индийскими властями.

Первые поставки препарата в Индию успешно осуществил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Он заключил соглашения c такими крупнейшими индийскими фармацевтическими производителями, как Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech, Morepen, Serum Institute of India (SII). Как рассказали "РГ" в фонде, в Индии сегодня выстроена сильная инфраструктура для борьбы с коронавирусной инфекцией. "В том числе в рамках партнерства с РФПИ Индия стала международным хабом по производству вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Спутник" фактически уже стал российско-индийской вакциной.

Созданное РФПИ стратегическое партнерство является важным шагом для существенного увеличения производственных возможностей и демонстрирует пример объединения усилий и экспертизы для спасения жизней в Индии и по всему миру", - заявили в фонде.

Фото: Getty Images
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Однако пока Россия и Индия не признают сертификаты о вакцинации друг друга. Одним из итогов недавней встречи Путина и Моди как раз стала договоренность ускорить выполнение формальностей в этом отношении. "Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита. Российский президент и индийский премьер также договорились изучить вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов между двумя странами до уровня, который был до пандемии.

По словам Моди, за последние несколько десятков лет международная арена была свидетелем немалого количества фундаментальных изменений и возникновения различных геополитических формирований. "Однако среди этих изменений то, что осталось неизменным, - это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся друг к другу с особой заботой", - отметил премьер-министр.

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