Стало известно, как АвтоВАЗ улучшит классическую "Ниву"

В течение нескольких месяцев АвтоВАЗ должен приступить к выпуску улучшенной версии трёхдверной Lada Niva Legend, пишет группа Avtograd news. В настоящее время завод выпускает опытные образцы модернизированных внедорожников.

Так, классическая Niva Legend получит фетровые накладки во всех колёсных арках, цельноформованное ворсовое покрытие пола салона и новые пластиковые накладки, которые его крепят. На смену гидрокорректору фар придёт электрический, будет изменён микрофон системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Силовой агрегат останется прежним: 83-сильный бензиновый двигатель 1.7 литра и 5-ступенчатая МКП. Привод - постоянный полный с межосевой блокировкой и понижающим рядом передач.

В настоящее время цена на Lada Niva Legend 3d стартует от 693 900 рублей, пятидверная версия внедорожника - от 793 900 рублей. По итогам 2021 года, семейство Niva заняло вторую строчку в топ-10 самых продаваемых SUV в России.

Ранее "РГ" рассказывала о новой спецверсии Lada Niva Travel.