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"Артур Шелби" раскрыл возможную дату премьеры финала "Острых козырьков"

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    26.01.2022, 18:22
Текст:   Юлия Авакова

Новости о дате премьеры финального сезона "Острых козырьков" (Peaky Blinders) поступили из неожиданного источника - британский актер Пол Андерсон, бессменно играющий Артура Шелби, травмированного событиями Первой мировой старшего брата Томми, разместил памятную фотографию с Киллианом Мерфи в Instagram, сопроводив ее комментарием.

В нем говорится, что снимок является первым для Томми и Артура на съемочной площадке - актеры впервые взяли в руки оружие десять лет назад, и через месяц в последний раз опустят револьверы. Далее следуют благодарности в адрес коллег и зрительской аудитории. Съемки, напомним, завершились в прошлом году.

На данный момент нет официальных подтверждений даты запуска последнего сезона. Исходя из оброненного Андерсоном, можно предположить, что премьера состоится в конце февраля или начале марта. Примечательна и фраза о том, что актеры в последний раз сложат оружие, которая может содержать намек на то, что по крайней мере один из героев не доживет до событий анонсированного полнометражного фильма.

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