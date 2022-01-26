Цифровых сервисов в автомобилях Lada станет больше

Продажи Lada Xray с новой мультимедиа по итогам четвёртого квартала 2021 года составили, согласно статистике автопроизводителя, 36% от общего количества реализованных автомобилей модели, а Lada Vesta - 38%. В количественном выражении суммарный тираж составил 28 355 автомобилей.

Напомним, весной 2021 года АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta с топовой мультимедией EnjoY Pro с сервисами "Яндекса", выходом в интернет и системой объёмного звучания Arkamys. Осенью подоспели модели с упрощённой версией Lada EnjoY. К концу года на автомобили, оснащённые этой ММС, приходилось 30% в общем объёме продаж.

"Подключённые" автомобили - мировой тренд, и Lada активно развивается в нем. Минимум каждый третий покупатель Vesta и Xray выбирает автомобиль с мультимедиа, которая обладает практически полноценным функционалом смартфона. Мы видим, что наши клиенты предпочитают более технологичные автомобили и продвинутые сервисы. Lada планирует и дальше развивать цифровые технологии, позволяющие получать еще больше удовольствия от нахождения в автомобиле", - прокомментировал Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ".

Интересно, что Lada EnjoY Pro с мая 2021 года доступна и для Granta, но АвтоВАЗ по какой-то причине в своей статистике продаж с этой мультимедиа её не упомянул. Учитывая подход компании к предоставлению информации в официальных релизах, можно сделать вывод, что результаты у подключённой "Гранты" малы и смазали бы картину продаж Lada Xray и Vesta с EnjoY и EnjoY Pro. Таким образом, можно предположить, что покупатель Lada готов доплачивать за технологии в зависимости от ценовой категории автомобиля.